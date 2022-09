Uma noiva adepta do Corinthians fez uma verdadeira prova de amor nos votos de casamento que dirigiu ao noivo, adepto do Palmeiras, num discurso hilariante que levou o futuro marido às lágrimas. A futura esposa promete ser como o Abel Ferreira e «vencer cada desafio», mas acrescenta que não consegue «prometer o Mundial».

«Eu aprendi demais com você, principalmente sobre futebol. Por isso, prometo ser como Abel Ferreira, te ajudando a ser o melhor que você possa ser, vencendo cada desafio e mantendo-me ao teu lado mesmo nos momentos não tão felizes», começa por enunciar a noiva.

Os votos prosseguem depois com referências a jogadores do Palmeiras e uma alusão ao Mundial de Clubes que o Palmeiras, ao contrário do Corinthians, nunca conseguiu vencer. «Só não te posso consigo prometer o Mundial, mas, se você quiser, eu divido o meu com você», destacou ainda a nova arrancando gargalhadas e aplausos entre os convidados.

O noivo ficou totalmente rendido.

Ora veja o vídeo: