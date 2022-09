Duas jogadoras da seleção de basquetebol do Mali envolveram-se em agressões na zona de entrevistas rápidas logo após a derrota diante da Sérvia (61-86), em jogo do Mundial que está a decorrer na Austrália.

O momento foi registado em direto, numa altura em que a jogadora sérvia Sasa Cado estava a falar à televisão. A jogadora sérvia foi interrompida por gritos e câmara focou-se depois em Salimatiu Kourouma e Kamite Dabou, duas internacionais do Mali, que trocavam agressões, com o resto da comitiva a procurar separa as companheiras de equipa.

Não se conhecem os motivos da altercação, mas o ambiente no balneário do Mali não é, com certeza, positivo, até porque, além da derrota com a Sérvia, a equipa africana já tinha perdido com o Japão (56-89), Austrália (58-115) e França (59-75).

Veja esta inusitada flash-interview: