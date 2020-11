Giuseppe Raffaele, treinador do Catania, foi punido com quatro jogos de castigo, depois de ter desarmado um jogador da equipa adversária junto à linha lateral, num jogo do terceiro escalão do futebol italiano.

O insólito incidente aconteceu no embate do Catania com o Vibonesese, num lance bem junto ao banco da equipa da casa. Um jogador do Catania foi desarmado e o adversário preparava-se para arrancar para o contra-ataque quando Giuseppe Raffaele não resistiu, deu um passo em frente, entrou em campo e travou o lance.

O treinador percebeu de imediato que tinha feito asneira e, ainda antes de ser expulso, pediu desculpa, perante os protestos dos adversários.

Uma ação que foi agora punida com quatro jogos de castigo.

Veja as imagens do insólito lance: