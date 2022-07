Federico Carrizo, mais conhecido por Pachi na Argentina, marcou um golo de levantar o estádio no triunfo do Cerro Porteño sobre o Sol de América (2-0), em jogo do Torneio Clausura do campeonato do Paraguai.

A equipa da casa já vencia por 1-0 e o adversário estava reduzido a dez, por expulsão de Cristian Nuñez, quando o Cerro Porteño recuperou uma bola na sua zona defensiva. Pachi fez um cabrito sobre o adversário e arrancou para o meio-campo contrário e, ainda dentro grande círculo, surpreendeu o guarda-redes do Sol de América, Luis Ojeda, adiantado, com um chapéu de longa distância.

Pachi Carrizo, de 31 anos, fez carreira no Rosario Central e no Boca Juniors na Argentina e, recentemente, esteve envolvido numa polémica no Paraguai. Depois de ter recusado vacinar-se contra a covid-19, o jogador foi cedido, por empréstimo, aos uruguaios do Peñarol, mas acabou por ser vacinado e regressou esta época ao Cerro Porteño.

Ao terceiro jogo, marcou um golo que é, desde já, candidato ao próximo prémio Puskas.

Ora veja: