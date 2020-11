Afastado dos grandes palcos da Serie A desde 2017, o Palermo continua a ser um dos clubes históricos do futebol italiano.

E esta segunda-feira, o clube da Serie C defronta outro emblema habituado às andanças do principal escalão transalpino: o Catania, em mais um dérbi da Sicília.

Ora, antes do jogo, a equipa do Palermo foi recebida no exterior do estádio de forma efusiva por dezenas de adeptos, que prepararam uma coreografia com algumas tochas de fumo.

Refira-se ainda que o Palermo vai a jogo apenas com onze jogadores de início e um guarda-redes no banco, fruto dos inúmeros casos de covid-19 que atingiram a formação orientada por Roberto Boscaglia nos últimos dias.