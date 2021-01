O Roma-Inter acabou empatado, teve quatro golos, mas não empolgou o presidente dos nerazzurri, Giuseppe Marotta. Perto do final da primeira parte, com a equipa de Paulo Fonseca ainda a liderar o marcador, as câmaras de televisão apanharam Marotta a... descansar os olhos.



A sesta em plena bancada está a dar conversa em Itália, naturalmente. Com o empate, o Inter passou a estar a três pontos do vizinho AC Milan.



VÍDEO: