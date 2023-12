A Roma jogou os minutos finais da partida contra a Fiorentina com nove jogadores. Com os romanos sem menos dois atletas, José Mourinho sentiu necessidade de reorganizar a equipa, sobretudo no que respeitava ao posicionamento nas bolas paradas.



Para fazer chegar a mensagem à equipa, o técnico português escreveu o que pretendia num «papelinho» e pediu a um apanha-bolas para o entregar a Rui Patrício. O guarda-redes viu o que treinador queria e transmitiu o que foi pedido aos colegas.



Os jogadores devem ter cumprido a instruções do «Special One», uma vez que a Roma resistiu e aguentou o empate. Veja como tudo aconteceu:

Mourinho escreveu, o apanha-bolas levou e Rui Patrício leu. 😅



A verdade é que com menos dois jogadores a Roma manteve o empate 🍿#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #seriea #asroma #fiorentina pic.twitter.com/BkeW2dBeUf — sport tv (@sporttvportugal) December 10, 2023