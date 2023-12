A Roma resistiu com nove jogadores, perdeu Dybala e Azmoun por lesão, mas conseguiu conquistar um ponto na receção à Fiorentina, numa partida da 15.ª jornada da Serie A.



O conjunto orientado por José Mourinho teve uma entrada fortíssima no jogo e logo aos cinco minutos colocou-se em vantagem. Dybala fugiu na direita e de trivela cruzou para o cabeceamento certeiro de Lukaku. Vinte minutos depois, o argentino saiu com problemas físicos, dando o seu lugar a Azmoun. Era a primeira contrariedade para os giallorossi.



A formação «viola» teve uma excelente ocasião para marcar por Nzola, mas Rui Patrício levou a melhor no um contra um diante do ex-Académica e Torreense. O 1-0 assentava bem à Roma ao intervalo, mas a segunda metade foi distinta.



À passagem da hora de jogo, Mourinho foi obrigado a operar nova troca. Azmoun, que havia rendido Lukaku, teve de sair por lesão e entrou El Shaarawy. Seguiram-se minutos complicados para a Roma. Bonaventura atirou à trave aos 64 minutos e imediatamente a seguir, Zalewski foi expulso por acumulação de cartões amarelos.



A Fiore aproveitou a vantagem numérica e igualou a contenda aos 66 minutos por Martínez Quarta. Belo golpe de cabeça do argentino após cruzamento de Kouamé. Os romanos deram as mãos, uniram-se e resistiram como conseguiram. Lukaku foi expulso com cartão vermelho direto por uma entrada duríssima sobre Kouamé e obrigaram a formação de Mourinho a defender à entrada da sua área.



Nos minutos finais, Mourinho recorreu a um apanha-bolas para enviar uma folha com indicações a Patrício. Lentamente, o jogo caminhou para o final e a Roma resistiu, conquistando um ponto.



Apesar de terem interrompido a série de duas vitórias seguidas na Liga italiana, os giallorossi seguem no quarto lugar, mas agora tem a companhia do Bolonha que bateu a Salernitana nesta jornada. Por sua vez, a Fiorentina partilha o sexto lugar com o campeão Nápoles.

