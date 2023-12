Ainda sem o lesionado Rafael Leão, o Milan perdeu este sábado na deslocação ao terreno da Atalanta (3-2), em jogo da 15.ª jornada da Serie A.

Em Bérgamo, onde o Sporting empatou há semana e meia, Ademola Lookman abriu o marcador aos 38 minutos, servido por Koopmeiners, mas os rossoneri empataram ainda no primeiro tempo, por Olivier Giroud – a assistência foi de Florenzi.

A abrir a segunda parte, De Ketelaere assistiu Lookman para o bis e para o 2-1 do conjunto da casa, mas Luka Jovic (ex-Benfica) voltou a deixar tudo empatado à entrada para os últimos dez minutos, após um passe de Christian Pulisic.

Nos descontos, aos 90+3 minutos, Calabria foi expulso e a Atalanta, em vantagem numérica, aproveitou: Muriel, com um golaço de calcanhar, fez o 3-2 aos 90+5 minutos.

Com este resultado, a Atalanta sobe ao sétimo lugar do campeonato italiano, com 23 pontos. O Milan é terceiro, com 29 pontos.

Antes, diga-se, Hellas Verona e Lazio haviam empatado, a uma bola.