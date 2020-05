Se o leitor era fã da série Game of Thrones, com certeza lembra-se da personagem. Sandor «Montanha» Clegane, o gigante que a partir da quarta temporada passou a ser o guarda-costas da maléfica Cersei Lannister.

Lembra-se? O ator que vestiu a pele do Montanha chama-se Hafthór Júlíus Björnsson, é islandês e voltou a ser notícia, mas por motivos distintos. Este senhor conseguiu levantar 501 quilos e bater o recorde mundial no levantamento do peso.

O anterior recorde estava nas mãos do inglês Eddie Hall: «apenas» 500 quilos.

Bjornsson tem 31 anos, mede 2,09 metros e começou por ser basquetebolista na liga islandesa.

VÍDEO: o momento do recorde do «Montanha»



VÍDEO: os bastidores da prova de levantamento de peso