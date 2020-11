Ruslan Neshcheret foi uma das grandes figuras da jornada desta quarta-feira da Liga dos Campeões.

Com 18 anos, o guarda-redes ucraniano estreou-se na Liga dos Campeões com um jogo diante do Barcelona em Camp Nou, naquela que foi apenas a segunda aparição pela equipa de Mircea Lucescu.

Neschcheret encheu a baliza e travou um total de 12 remates, alguns deles de elevado grau de dificuldade, como é possível ver no vídeo associado.