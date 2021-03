A capacidade de surpreender o adversário é o que está na base dos bons resultados de uma equipa.

Nesta quarta-feira, e apesar da eliminação da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, a Atalanta até teve algum sucesso neste particular.

Prova disso foi o livre que esteve na origem do único golo marcado pelos italianos aos espanhóis em toda a eliminatória. Com o resultado em 2-0 favorável aos merengues, a Atalanta beneficiou de um livre e formou, tal como o Real Madrid, uma barreira (claro) com um propósito diferente: surpreender Courtois.

Com Muriel e Malinovskyi mais afastados e perfilados para executar o pontapé, a equipa de Gian Piero Gasperini montou um bloco de três homens junto à bola. Instantes antes do remate de Muriel, avançaram na direção da área merengue. Provavelmente, Courtois não terá visto a bola partir e a dúvida sobre quem seria o executante (se o destro Muriel ou o esquerdinho Malinovskyi) terá persistido até ao momento em que o guardião belga se fez ao lance.

Uma estratégia não muitas vezes vista, mas que, tendo em conta o sucesso, poderá tornar-se moda a partir de agora.