Regressado há poucos dias de uma lesão que o afastou dos relvados praticamente dois meses, Sergio Ramos ainda está à procura de readquirir o ritmo de jogo perdido e nesta terça-feira isso foi evidente.

Não tanto pela exibição do capitão do Real Madrid, que até marcou um golo, mas pela comunicação com o banco de suplentes pouco depois da hora de jogo.

Três dias depois de ter sido substituído aos 61 minutos no jogo com o Elche, Ramos foi questionado prcisamente na mesma altura se estaria na altura de sair e a resposta foi clara: aguentaria mais dez minutos.

Com a eliminatória diante da Atalanta praticamente resolvida a favor dos merengues, Zinédine Zidane preferiu não arriscar e tirou o jogador três minutos depois. Apesar disso, o defesa de 34 anos reagiu com fair-play. Cumprimentou os companheiros, o quarto árbitro e, no fim, deu um beijinho ao treinador, com quem trocou algumas palavras e um sorriso cúmplice.