Suplente na final da Liga Europa entre o Eintracht Frankfurt e o Rangers, Gonçalo Paciência celebrou «com tudo» o golo que permitiu à equipa alemã anular, aos 69 minutos, a vantagem que a equipa escocesa tinha construído pouco antes da hora de jogo.

Após o golo de Santos Borré, habitual titular no eixo do ataque do Eintracht, Paciência celebrou atrás de uma das balizas virado para os adeptos. Com tantas «ganas» que até mordeu o colete que tinha vestido.