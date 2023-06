A UEFA parece continuar com problemas no que respeita à entrada dos adeptos nos estádios nas finais das provas que tutela.



Se a final da Champions do ano passado entre Real Madrid e Liverpool, disputada em Paris, teve de começar mais tarde depois de os adeptos terem tentado "furar" os controlos de bilhética, o que dizer da final da Liga Europa, que se realizou na última noite?



Nos vários vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver adeptos da Roma a entrarem na Puskás Arena, em Budapeste, sem bilhete. Um fã dos romanos tinham ingresso, passava-o na zona de controlo e quem estava atrás, aproveitava para passar também. No fundo, um bilhete deu para dois pessoas em muitos casos.



Refira-se que a Roma, de Mourinho e Patrício, acabou por perder a final da Liga Europa para o Sevilha no desempate por penáltis.



Ora veja: