Rúben Neves marcou um golo… à Rúben Neves. Que é o mesmo que dizer um golaço. Daqueles que vão correr o mundo.

No jogo do Wolverhampton frente ao Espanhol, na Liga Europa, o internacional português recebeu uma segunda bola à entrada da área, matou no peito e rematou sem deixar a bola cair no chão.

Ora veja: