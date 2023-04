O jogo entre o Liverpool e o Arsenal teve de tudo um pouco e ainda mais um bocadinho.

Andy Robertson, lateral do Liverpool, acusou um dos árbitros assistentes da partida de lhe ter dado uma cotovelada na cara no intervalo da partida, ainda no relvado.

E a verdade é que há imagens que não passaram na transmissão em direto da partida, mas nas quais se vê Constantine Hatzidakis a levantar o braço na direção do jogador escocês.

A situação torna-se ainda mais insólita se tivermos em conta que Robertson acabou por ver o cartão amarelo na sequência dos protestos pela alegada agressão.