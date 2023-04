Que loucura de jogo!

O Arsenal entrou com tudo no clássico da Premier League frente ao Liverpool, mas depois de ter estado a ganhar por 2-0, permitiu o empate, num resultado que pode dificultar as contas do título.

Em Anfield, o líder do campeonato entrou com tudo, aproveitou o desnorte defensivo do Liverpool, e já vencia por 2-0 antes da meia-hora.

Martinelli inaugurou o marcador aos oito minutos e aos 28 assistiu Gabriel Jesus para o 2-0, em dois lances nos quais Van Dijk não ficou muito bem na fotografia.

A resposta do Liverpool surgiu ainda antes do intervalo, com o português Jota a combinar com Jones na esquerda, cruzando para Henderson assistir Salah que só teve de encostar para o 2-1.

A abrir a segunda parte Jota voltou a estar em destaque ao sofrer penálti aos 53m, mas Salah atirou ao lado da baliza de Ramsdale.

Apesar do falhanço, o Liverpool mostrou mais vontade de vencer na segunda parte e carregou em busca do empate, que chegou aos 87m, apontado por Firmino.

E se o Arsenal saiu de Anfield com um ponto somado, tem de agradecer a Ramsdale que, nos descontos, negou o golo ao Liverpool com duas defesas impressionantes.

Com este resultado, o Arsenal vê o Manchester City ficar a seis pontos, sendo que a equipa de Pep Guardiola tem menos um jogo disputado e recebe o Arsenal dentro de três jornadas.

Parece que o título vai mesmo ser disputado até à última! Esperam-se semanas de emoção!