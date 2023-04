O Manchester City confirmou o favoritismo na visita ao Southampton e goleou aquele que é o último classificado da Premier League.

Com Rúben Dias no onze e Bernardo Silva a entrar apenas na segunda parte, a equipa de Pep Guardiola demorou a inaugurar o marcador, só o conseguiu mesmo em cima do intervalo por Haaland, mas disparou depois para um triunfo inquestionável.

Aos 58m, Grealish fez o segundo golo numa transição rápida, pouco habitual nos citizens, mas na qual a equipa de Guardiola deixou clara toda a qualidade da equipa.

Dez minutos depois, Grealish voltou a estar em destaque na assistência, mas o brilho foi todo de Haaland, que marcou de bicicleta num belo movimento acrobático.

O Southampton ainda reduziu aos 72m por Mara, mas Alvarez fechou o marcador três minutos depois com um golo de penálti.

Este resultado mantém o Man. City na perseguição ao Liverpool, que joga com o Liverpool neste domingo, e entra em campo com cinco pontos de vantagem.