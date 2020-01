A Roma defronta este domingo a Lazio, naquele que é um dos dérbis mais tensos do futebol mundial.

Para motivar a equipa, os giallorossi abriram as portas do treino a um grupo de adeptos, que recriou um autêntico ambiente de jogo que deixou Paulo Fonseca rendido.

«A vossa paixão é única. Em tantos anos de carreira nunca senti tanto apoio e tanta emoção. Tudo pode acontecer no futebol, mas faremos tudo para vos deixar orgulhosos. Obrigado do fundo do coração, Roma», escreveu o treinador numa mensagem acompanhada por um vídeo.

Veja o momento: