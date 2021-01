Miguel Martins foi quem mais brilhou na estreia de Portugal no Mundial de andebol, frente à Islândia, mas nem por isso a organização da prova decorou o nome do jogador do FC Porto.

O central de 23 anos foi eleito o homem do jogo, mas, nas redes sociais da prova, foi identificado como Miguel… Martínez.

Refira-se que Portugal entrou com o pé direito no Mundial que decorre no Egipto, ao derrotar a Islândia por 25-23. O próximo jogo da equipa das quinas é no sábado, frente a Marrocos.