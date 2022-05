Sergio Aguero deixou o Manchester City há quase um ano, mas continua a vibrar com os citizens, e de que maneira.

Na quarta-feira, o antigo avançado viu o jogo frente ao Real Madrid em direto para a ESPN, numa transmissão que contou ainda com a presença de Carlitos Tévez, ele que também foi jogador do City.

E claro, Aguero sofreu muito com a remontada merengue.

No golo que empatou a eliminatória, o antigo avançado argentino levantou-se da cadeira e soltou mesmo um palavrão, desesperado com o que estava a acontecer. Também Tévez não escondeu a frustração. «Que loucura, outra vez», disse.

No momento em que Rúben Dias cometeu o penálti sobre Benzema, já no prolongamento, mais um grande momento: Aguero estava a mandar um aúdio a Ibai Llanos, conhecido streamer espanhol, a reclamar com a reviravolta do Real. Assim que o árbitro aponta para a marca de penálti, Aguero endurece o tom (sempre na brincadeira): «Eu mato-te, Ibai, juro que te mato!»