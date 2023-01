Nem de férias. Nem num jogo da NBA.

A derrota de França com a Argentina na final do Mundial 2022 promete continuar a perseguir os franceses e, em particular, Mbappé, por um bom tempo.

Sobretudo, onde houver um argentino.

E para azar de Mbappé, no jogo dos Brooklyn Nets a que foi assistir, estavam vários adeptos argentinos que não perderam a oportunidade de provocar o jogador do Paris Saint-Germain, cantando a música tornada hino da vitória argentina: «Muchachooos…»