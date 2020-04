O Flamengo encontrou uma forma original de dar dinheiro aos seus adeptos. Basicamente o clube brasileiro, que tem milhões de adeptos e por isso uma presença fortíssima a nível financeiro, andava a ser procurado por várias empresas que queriam fabricar máscaras de proteção do coronavírus com a marca «Flamengo».

Em vez de vender a marca para alguma empresa fazer máscaras, o clube teve uma ideia melhor: libertar a marca. Isso mesmo, o Mengão cedeu a marca a quem quiser fazer máscaras e vendê-las, podendo fabricar em casa um produto licenciado pelo Flamengo. As máscaras com um design mais criativo, serão ainda publicitadas nas redes sociais do clube.