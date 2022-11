Tão perto! Tão, mas tão perto!

Uma adepta ficou a muito poucos centímetros de cumprir o sonho de uma vida: abraçar o ídolo Lionel Messi.

Com a camisola da Argentina vestida, a fã invadiu o relvado no aquecimento do particular da seleção celeste com os Emirados Árabes Unidos.

A corrida tinha um alvo definido, o argentino chegou a abrir os braços para a receber, mas no último instante, um segurança fez-lhe uma placagem que a impediu de cumprir o objetivo.

Para sentir a dor da adepta, não acha?