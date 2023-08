Pelo terceiro jogo consecutivo, Lionel Messi bisou ao serviço do Inter Miami e evitou que a equipa da Florida fosse eliminada pelo FC Dallas nos oitavos de final da Leagues Cup.

O argentino inaugurou o marcador logo aos 6 minutos com um remate colocado de pé esquerdo a passe do velho conhecido Jordi Alba, mas o pior veio depois, com os texanos a construírem vantagens de 3-1 e de 4-2.

A dez minutos dos 90, um golo na própria baliza reacendeu a esperança do Inter Miami e aos 85 minutos Messi dispôs de um livre direto à medida daquele virtuoso pé esquerdo. O que aconteceu depois? O óbvio, claro está, e que levou o narrador do jogo à loucura.

Já são sete golos em quatro jogos pela nova equipa.

O golaço do argentino de 36 anos empurrou o jogo para o desempate por pontapés da marca de grande penalidade, onde o Inter Miami conseguiu levar a melhor para garantir o apuramento para os quartos de final da Leagues Cup.