Uma espectadora provocou um acidente de grandes dimensões este sábado no decorrer da primeira etapa da Volta à França.

Com um cartaz à beira da estrada com palavras de apoio a um ciclista, a incauta espectadora acabou por provocar a queda de um ciclista num acidente que depois teve um efeito «dominó», com a queda de muitos outros ciclistas que não tiveram tempo de reação.

Um acidente que levou muitos ciclistas a perderem muito tempo, mas aos poucos a maioria acabou por regressar à corrida.

Veja as imagens do acidente:

Ainda mais impressionante visto por cima: