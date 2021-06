O ciclista português Ruben Guerreiro vai participar na Volta a França, integrando os escolhidos da EF Education-Nippo, anunciados nesta terça-feira, para a 108.ª edição da prova, com a equipa norte-americana a ser comandada por Rigoberto Úran.

Aos 26 anos, Ruben Guerreiro vai estrear-se no Tour, naquela que será a sua quarta participação numa grande Volta. «O Tour foi a corrida que sempre me motivou a ser ciclista. Desde os sete anos que a vejo. Agora, estar lá pela primeira vez, é um sonho tornado realidade», declarou Guerreiro ao sítio oficial da equipa norte-americana.

Depois de ter sido forçado a abandonar o Giro devido a uma queda na 15.ª etapa, não podendo defender a camisola de «rei da montanha» conquistada no ano passado, o jovem português recuperou da fratura de duas costelas e vai estar no arranque da Volta a França, já no sábado, em Brest.

Guerreiro será um dos «escudeiros» de Rigoberto Úran, vice-campeão em 2017 e oitavo no ano passado, e que tentará uma vez mais estar na discussão da prova francesa. Além de Úran, fazem parte da EF Education-Nippo Sergio Higuita, Neilson Powless, Magnus Cort, Michael Valgren, Jonas Rutsch e Stefan Bissegger.

A 108.ª edição da Volta a França arranca no sábado, em Brest, e termina em 18 de julho, em Paris.