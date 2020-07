No mínimo, inusitado o incidente que envolver Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, este domingo, no decorrer do segundo Grande Prémio de Fórmula 2, na Áustria. O jovem piloto alemão estava a lutar por um lugar no pódio quando um dos extintores internos do seu carro disparou.

Mick Schumacher estava, naquela altura, a lutar por um lugar no pódio quando foi surpreendido pela espuma do extintor que começou a sair por trás do volante, perdendo desde logo visibilidade. O piloto de 21 anos ainda tentou prosseguir na corrida, mas acabou por dirigir-se às boxes e abandonar a prova que foi ganha pelo dinamarquês Christian Lundgaard.

Ora veja as imagens deste invulgar incidente: