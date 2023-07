Stephen Curry, estrela dos Golden State Warriors, na NBA, também é craque no golfe, como ficou bem evidente este sábado, quando o talentoso jogador de basquetebol arrancou um hole-in-one (colocar a bola no buraco na primeira tacada) no decorrer um jogo solidário do American Century Championship.

Aconteceu no momento em que Curry ia começar o percurso do buraco 7, com a tacada do jogador a percorrer as 152 jardas, cerca de 139 metros, que o separavam do buraco (um par de três), levando a bola direitinha ao objetivo.

Stephen Curry não queria acreditar no que tinha acabado de fazer e festejou a preceito: atirou o taco para um lado, o chapéu para o outro, abriu os braços e saiu disparado, a percorrer a mesma distância que a bola tinha percorrido até ao buraco. Pelo caminho ainda tirou as luvas, deu um salto e deu uma palmada na bandeirola que assinalava o buraco, para delírio da multidão que assistia à partida.

Ora veja: