Álvaro Morata foi, pela primeira vez, capitão de equipa da seleção de Espanha. Pouco habituado a capitanear quer a sua seleção, quer nos clubes onde jogou, o avançado confessou que se sentiu perdido nessa função, sobretudo na hora do sorteio para escolher o campo.



«Não sabia o que tinha de fazer quando o árbitro me mostrou a moeda, ia ficar com ela (risos). Imaginem. Mas tive ajuda. Foi uma experiência incrível e o culminar de muitos anos de esforço e trabalho», admitiu, em declarações reproduzidas pelo jornal «Marca».



No primeiro jogo como capitão de «La Roja», o atacante marcou dois golos na goleada contra a Islândia.