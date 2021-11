Pela primeira vez em 21 anos, o Canadá bateu o México, numa partida da fase de apuramento da CONCACAF para o Mundial 2022.



Aquando do segundo golo, anotado por Larin, «Les Rouges» celebraram à boa maneira canadiana. Alguns jogadores decidiram atirar-se para a neve acumulada nas imediações do terreno de jogo. Não houve frio que travasse a alegria canadiana, no fundo.



O jogo terminou 2-1 a favor do Canadá graças a um bis de Larin enquanto Héctor Herrera marcou o tento de honra dos mexicanos.



Ora veja o festejo: