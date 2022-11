Já ouviu falar do samba argentino?

E dos pauliteiros alemães?

Mas o tradicional batuque inglês, claro que conhece, certo?

Para o leitor podem parecer ideias estranhas. Mas no Mundial do Qatar vale tudo.

O dinheiro pode comprar? Então a organização acha boa ideia.

E assim, a uma semana do início do Mundial, começam a chegar imagens de adeptos de várias seleções no Qatar. Mesmo que que a coisa não bata muito certo.

Tudo porque, de forma a começar a «animar» as ruas, a organização do Mundial 2022 contratou figurantes para vestir a camisola das seleções de Portugal, do Brasil, da Alemanha, de Espanha ou Inglaterra.

Por isso, se não conhece, apresentamos-lhe o desfile de bizarrices.

Ora: há aqui um toque de samba nos adeptos da Argentina, não há?

Pelo menos é mais «samba» do que aquele que acompanha os adeptos do Brasil.

E o que lhe parece o bom e velho batuque tão british?

Curiosamente, é parecidíssimo com o «flamenco» espanhol.

Menos mal que os adeptos portugueses estão bem treinados. Não sabem pronunciar «saudade», mas dizem com todas as letras o luso «SIIIIIUUU». E gritam por «Cristiano»!

Contudo, na nossa modesta opinião, nada irá bater os «pauliteiros» alemães. Não vai querer perder!