O Al Nassr venceu o Al Ahli por 4-3, num jogo emocionante que deixou a equipa de Ronaldo, Otávio e Luís Castro a três pontos da liderança.

Cristiano Ronaldo bisou na partida e após um dos golos festejou com uma curiosa dança junto à bandeirola de canto.

As câmaras focaram o capitão de equipa, mas num vídeo filmado da bancada é possível perceber um momento insólito protagonizado por Otávio

Com os jogadores a celebrarem perto da bancada, foram atirados dois chinelos. Um deles caiu perto do antigo médio do FC Porto que… o calçou, em tom provocatório.