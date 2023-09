Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca chamaram a si o protagonismo no Dia Nacional da Arábia Saudita. O português e o brasileiro marcaram dois golos cada na vitória do Al Nassr por 4-3 contra o Al Ahli, no jogo grande da sétima jornada da Liga saudita.



Foi, no fundo, um excelente espetáculo - o que nem sempre acontece nas partidas desta Liga.



O vice-campeão saudita não precisou de muito tempo para marcar. Logo aos quatro minutos, Otávio ganhou uma dividida, Mané antecipou-se a um adversário e lançou Cristiano Ronaldo. Mesmo com pouca visibilidade, o internacional português encontrou o caminho para o fundo da baliza de Édouard Mendy.



Volvidos seis minutos, o capitão do Al Nassr acertou no poste. Ficou o aviso da equipa de Luís Castro antes de Talisca fazer o 2-0 num golpe de cabeça. Alex Telles bateu o livre, Laporte ganhou nas alturas e amorteceu para o golo do ex-Benfica.

O Al Ahli, vencedor da segunda divisão saudita no ano passado, ainda não se tinha visto em campo e de repente, já estava a perder por 2-0. Mas quem tem Firmino, Saint-Maximin, Mahrez, Kessié, Gabri Veiga, enfim, arrisca-se a marcar a qualquer altura.



Foi, sem surpresas, que o conjunto de Jeddah reduziu distâncias no marcador. Erro incrível do lateral-direito do Al Nassr, Al Ghannam que ficou aberto e abriu uma «cratera» na defesa. Kessié aproveitou e fez o 2-1.



Porém, Talisca tinha mais um golo na manga. Soltou-se o génio do brasileiro que, no período de descontos da primeira parte, assinou um golaço de fora da área. Um golo que surgiu no melhor momento do Al Ahli no encontro - minutos antes Alex Telles tinha negado o 2-2 a Saint-Maximin.



Se Talisca foi herói na primeira parte, rapidamente passou a réu quando derrubou um adversário na área no arranque da etapa complementar. Ryad Mahrez agradeceu e com classe, fez o 3-2.



Porém, o vice-campeão da Arábia Saudita respondeu por Cristiano Ronaldo volvidos dois minutos: recuperação alta e finalização de pé esquerdo depois de driblar um adversário. Tal como no bis de Talisca, o golo surgiu na altura perfeita para Luís Castro e companhia.

O jogo parecia decidido até que, aos 88 minutos, Ryad Mahrez recebeu na direita e serviu de bandeja Al Brikan para o 4-3. A partida ficou relançada e obrigou o Al Nassr a sofrer para vencer o Al Ahli.



Ronaldo, Otávio e Luís Castro chegaram à quinta vitória seguida e aos 15 pontos na Liga saudita, igualando o Al Ahli. O Al Hilal, de Jesus e Rúben Neves, está a dois pontos de distância enquanto o líder Al Ittihad, de NES e Jota, está a três pontos.

Esta sexta-feira houve também duelo entre treinadores portugueses com Pedro Emanuel a derrotar Jorge Mendonça. O Al Khaleej bateu o Al Akhdoud por 1-0 graças a um golo de Khaled Narey.