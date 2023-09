Cristiano Ronaldo continua a arrastar multidões de adeptos no Irão e a realizar sonhos, antes do jogo entre o Persepolis e o Al Nassr para a Liga dos Campeões da Ásia.

Depois de quase provocar um motim de adeptos que perseguiram o autocarro e até tentaram invadir o hotel em que a equipa saudita está instalada em Teerão, o craque português tem mostrado disponibilidade para receber alguns fãs especiais.

Foi o caso da pintora iraniana Fatimah, que visitou a concentração do Al Nassr e pôde conhecer o seu ídolo, tal como aconteceu com um jovem adepto.

Fatimah, que sofre de limitações físicas, estando paraplégica numa cadeira de rodas, levou para o encontro dois quadros que pintou do craque português, que agradeceu a oferta, retribuiu com uma camisola sua do Al Nassr e conviveu por alguns momentos com a jovem artista, numa publicação partilhada pelo clube saudita.