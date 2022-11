Um dia depois de se ter sagrado campeão do Brasil ao serviço do Palmeiras, Endrick foi jogar... o interturmas na escola.

Logo após a festa da consagração da equipa de Abel, na qual até fez um golo, o jovem de 16 anos afirmou que teria de regressar à escola, pois já não ia lá há algum tempo. Isto na quarta-feira, recorde-se.

Ora, na quinta, enquanto participava no podcast do clube, Endrick confessou que havia interturmas nesse dia e que ia jogar. Afinal, ganhar o Brasileirão com 16 anos não chega.

Ora veja o momento: