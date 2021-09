Os jogadores da equipa sub-23 do Estoril protagonizaram o festejo memorável depois de Gilson ter marcado um golo frente ao Portimonense, este sábado (4-0).



Depois de marcar o terceiro golos dos canarinhos no encontro, o avançado cabo-verdiano decidiu roubar a câmara fotográfica ao fotógrafo que estava junto à baliza e entregou-a a um colega. Gilson e dois colegas posaram e o outro tirou uma fotografia para mais tarde lembrar.



A celebração tornou-se viral.



Porém, mais tarde, o Canal 11 divulgou a fotografia tirada pelo jogador do Estoril. Esta, a bem da verdade, não ficou grande coisa.



