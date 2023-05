A PSP informou ter detido um adepto suspeito de ter agredido o guarda-redes do União de Lamas durante o jogo contra a Ovarense, do último domingo.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito, de 23 anos, foi detido por invasão da área do espetáculo desportivo.

Segundo a mesma fonte, o adepto terá entrado no terreno do jogo e pontapeado o guarda-redes da União de Lamas, tendo de imediato fugido para a bancada, local onde foi intercetado pelos polícias que se encontravam ali de serviço.

«O atleta foi transportado para o Hospital onde ficou em observações e cerca das 18h35 foi dado por terminado o jogo», refere a mesma nota.

Na rede social Facebook foram partilhados vários vídeos que mostram o momento em que o guarda-redes Nuno Dias é agredido com um pontapé por adepto com uma camisola da Ovarense. O clube vareiro já repudiou o episódio ocorridos quando a equipa da casa ganhava por 1-0.



Lembre-se que o jogo foi suspenso aos 48 minutos da primeira parte. O vídeo da agressão do adepto ao guarda-redes do União de Lamas:

