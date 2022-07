Já vamos a meio do ano e são vários os candidatos ao prémio Puskas, que distingue o melhor golo marcado no ano civil.

Já lá temos nomes bem conhecidos como Balotelli, o ex-Benfica Talisca, ou o ainda benfiquista Rafa.

Mas se calhar, é melhor começarmos todos a tentar aprender a dizer Puskas em japonês.

É que é da liga nipónica que trazemos mais um sério candidato à distinção. E até podemos ter uma ajudinha extra na tradução, uma vez que fala português do Brasil o autor deste golaço.

Diga lá que não foi em grande estilo que Everaldo fez o 3-3 no empate do Kashima Antlers com o Cerezo Osaka.