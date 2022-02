Antigo jogador do Benfica, Anderson Talisca protagonizou um momento absolutamente genial na goleada do Al Nasr frente ao Al Taee, por 4-1, em jogo do campeonato saudita.

O médio brasileiro marcou dois golos e fez uma assistência, e foi precisamente no segundo golo, aos 26 minutos, no qual mais brilhou.

Na sequência de um cruzamento de Pity Martínez, Talisca sentou um adversário, mas viu-se de costas para a baliza. O que é que decidiu fazer? Rematar de calcanhar, fazendo um golo digno de ser um dos candidatos ao prémio Puskas.

Ora veja: