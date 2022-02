Foi à «lei da bomba» que o Real Madrid derrotou o Granada este domingo, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola.

Depois de uma primeira parte equilibrada, os merengues carregaram sobre a muralha defensiva dos forasteiros, que só foi derrubada pelo disparo de Marco Asensio, aos 74 minutos, após um roubo de bola do ex-FC Porto, Éder Militão.

Luís Maximiano, que foi titular, não conseguiu evitar o golo da turma do Bernabéu. Já o outro português do Granada, Domingos Duarte, não saiu do banco.

Com este triunfo, o Real Madrid aproveita o empate a zeros do Sevilha diante do Osasuna e continua líder, agora com mais seis pontos do que a turma comandada por Julen Lopetegui. Já o Granada, segue no 16.º lugar, duas posições acima da linha de água.