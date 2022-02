A Juventus venceu o Hellas Verona neste domingo por 2-0, com os dos golos da partida a serem apontados por reforços de inverno da Vechia Signora.

Dusan Vlahovic, contratado à Fiorentina, precisou apenas de 13 minutos com a camisola da Juventus para se estrear a marcar, na receção à equipa de Miguel Veloso.

O resultado manteve-se em aberto até aos 61m, quando Zakaria, recrutado há menos de uma semana ao Borussia Monchengladbach, fez o golo que selou o resultado final.

Com este resultado, a Juventus é quarta classificada, com 45 pontos, a oito do Inter Milão, que tem menos um jogo.