A seleção da Albânia garantiu nesta sexta-feira o apuramento para o Euro 2024 e após o jogo com a Moldova, que terminou com um empate a um golo que foi suficiente para apurar a nação dos Balcãs, Sylvinho comemorou em êxtase com os adeptos.

Após o jogo, o brasileiro que se habituou a grandes conquistas quando jogava no Barcelona cumprimentou efusivamente os fãs albaneses que estavam na parte inferior da bancada: high five atrás de high five e com força suficiente para deixar o selecionador da Albânia com aquela mão direita dormente.

Não acredita?