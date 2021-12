Gonzalo Plata, extremo equatoriano emprestado pelo Sporting ao Valladolid, sofreu um acidente de viação na madrugada desta quarta-feira no centro da cidade espanhola de Valladolid.

As imagens, publicadas no jornal Norte de Castilla, mostram a viatura em que seguia o jogador muito danificada, consequência de um choque contra um táxi (que aparece no vídeo em baixo), que foi projetado de lado contra uma montra. No táxi, além do motorista, seguia uma passageira: o taxista (que ficou encarcerado) e a passageira foram transportados para o hospital.

Segundo o mesmo jornal, Plata foi sujeito a um teste de alcoolemia e acusou 0,60 gramas por litro de sangue, o dobro do permitido por lei a quem conduz.

El jugador del Real Valladolid Gonzalo Plata da positivo por alcoholemia tras un accidente #Valladolid #sucesos #últimahora https://t.co/yRRnA1qevR — elnortedecastilla.es (@nortecastilla) December 8, 2021

O Valladolid já emitiu um comunicado no qual afirma «deplorar o comportamento do jogador» e promete acionar as «medidas disciplinares oportunas» e abrir um processo assim que estiver na posse de toda a informação considerada relevante.

«Lamentamos de igual forma as lesões sofridas pelas pessoas que estiveram envolvidas no acidente e que, felizmente e em função das informações de que dispomos, encontram-se em bom estado. Independentemente da responsabilidade individual do jogador, e sem prejuízo das medidas que a Justiça tome a respeito do sucedido, o regulamento interno e o código de conduta do clube são rigorosos relativamente a este tipo de atitudes que atentam contra os valores da nossa instituição», pode ler-se num comunicado da equipa da Liga Espanhola que é detida pelo ex-futebolista brasileiro Ronaldo Nazário.

Na mesma nota, o Valladolid alerta para os perigos decorrentes da condução imprudente, sob o efeito de álcool e sem respeito pelas normas.

Gonzalo Plata está emprestado pelo Sporting ao Valladolid e nesta época leva quatro golos em 11 jogos pelo atual 5.º classificado da II liga espanhola.