Às vezes há necessidades que escolhem a hora errada para aparecer. Foi o que aconteceu com o árbitro do jogo desta quinta-feira entre Boavista e Goiás, da Copa do Brasil.

O juiz preparava-se para dar o apito inicial quando foi apanhado pelas câmaras a urinar em campo.

Apesar de ainda ter tentado disfarçar ao ajeitar os calções, as imagens tornaram-se se imediato virais.