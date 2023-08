O jogo de voleibol universitário entre as equipas de Huskers e Omaha, no Nebraska, superou o recorde de assistência para um evento desportivo feminino: mais de 92 mil pessoas (sim, leu bem) assistiram à partida que se realizou num estádio de futebol americano.



A ideia de criar o Dia do Voleibol no Nebraska nasceu em fevereiro e ficou desde logo definido que o encontro seria disputado no Memorial Stadium. Ficou claro, desde pronto, que seria superado o recorde de assistência de um jogo do campeonato universitário de voleibol nos Estados Unidos: 18.755 espectadores, registado em 2021. No entanto, nada fazia prever que seria estabelecido um novo recorde mundial - o Barcelona-Wolfsburgo era, até então, o evento desportivo feminino com maior assistência.



A organização criou regras para a compra dos bilhetes em abril. Assim, quem tinha bilhete de época teve prioridade: voaram quase 18 mil ingressos apenas num dia. Nos dois dias seguintes, o público geral adquiriu grande parte dos bilhetes que restavam, deixando antever a possibilidade de um novo recorde de assistência num evento desportivo feminino.



«As pessoas do Nebraska nunca param de me surpreender. Sabíamos que este jogo iria atrair um grande interesse, mas esgotar o Memorial Stadium é realmente notável», referiu em abril Trev Alberts, membro da universidade Nebraska–Lincoln, citado pelo «The Athletic».



«É surreal. A nossa equipa já estava entusiasmada com o Dia do Voleibol no Nebraska, mas agora nem consigo imaginar o quão entusiasmadas estão. É épico», disse o treinador das Huskers, John Cook, ao mesmo jornal.



O evento não deixou ninguém indiferente e várias personalidades do desporto norte-americano assinalaram o momento como Magic Johnson, nome história dos Lakers e da NBA.

The University of Nebraska’s Volleyball team attracted a sell out crown of over 90,000 for their doubleheader in Memorial Stadium! It’s the largest crowd to ever attend a women’s volleyball game. What an amazing sight to see! @HuskerVB — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 31, 2023



O jogo terminou com a vitória das Huskers por 25-14, 25-14 e 25-13. Mas quem se vai lembrar do resultado depois de ter sido feita história?