Xavi Hernández é nome de craque e será sempre nome de craque.

Passem os anos que passarem, quem viu jogar o antigo médio do Barcelona não esquecerá a classe que ele passeou nos relvados.

Mas para facilitar a vida aos saudosistas, Xavi mostra que quem sabe não esquece. Mesmo sem sair da linha lateral.

No jogo do Barcelona com o Ath. Bilbao, o agora treinador dos blaugrana fez uma receção daquelas em que a bola parece colar no pé.

De fazer inveja a muitos jogadores, como pode ver no vídeo associado a este artigo.