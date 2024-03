Eduardo Almeida falou, esta segunda-feira, ao Maisfutebol, sobre o mais recente caso de dois jovens portugueses apanhados com droga na Indonésia, um deles um antigo jogador que é também filho de Rui Óscar (ex-FC Porto e ex-Boavista).

Recorde-se que Eduardo Almeida é um treinador português de 46 anos, que nas últimas seis temporadas trabalho na Indonésia, pelo que conhece perfeitamente a realidade do país asiático. A esse propósito, aliás, o antigo técnico do RANS Nusantara revela que todas as pessoas que entram para o país são previamente avisadas das consequências caso viajem com droga.

«Sei que o tráfico de droga pode levar à pena de morte, sempre que um avião aterra na Indonésia somos informados disso mesmo. Lá são bastante rígidos quanto a isso, não é uma situação lá muito fácil», refere.

«Pode ser que com a intervenção do nosso governo possa ser útil para resolver este problema, ou pelo menos ajudar, mas creio que vai ser complicado, ainda há uns meses uma cidadã brasileira esteve envolvida num caso semelhante e acabou por ser condenada a onze anos de prisão, enquanto uma britânica há uns anos foi condenada à morte.»

Apesar de não ter qualquer conhecimento direto de um caso semelhante ao dos jovens portugueses, Eduardo Almeida acredita que todo o processo vai exigir muita diplomacia e acrescenta que as boas relações entre Portugal e Indonésia podem ser determinantes.

«Antes de ser declarada pena de morte, caso seja declarada, tem de existir muita paciência e muitas negociações. Sei que existem boas relações entre Portugal e a Indonésia em diversas questões governamentais, tenho conhecimento disso», garante.

«Ainda assim, aconteça o que acontecer, penso que vai demorar algum tempo até ser resolvido. Esperemos que não seja aplicada a lei, na sua pena mais forte, porque caso aconteça, torna-se numa situação muito complicada. Estamos a falar de um jovem que pode ser condenado à execução e nenhuma família está preparada para isso, certamente.»

Recorde-se que no passado domingo, dois portugueses foram detidos na Indonésia por posse de droga, sendo que um deles, Rui Viana, é filho do antigo futebolista, Rui Óscar, que passou, entre outros, pelo FC Porto. Segundo as informações, os dois portugueses foram apanhados no aeroporto, a tentar entrar no país, com dois quilos de cocaína. A partir daí gerou-se uma situação muito delicada, sendo que na Indonésia a pena para posse de droga varia entre a prisão perpétua e a pena de morte.