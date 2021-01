É um verdadeiro mistério que está a marcar a manhã deste sábado. Um avião da companhia aérea Sriwijaya desapareceu do radar apenas quatro minutos após descolar do aeroporto de Jacarta.

A informação está a ser avançada pelo site Flightradar 24, para já sem mais pormenores que possam esclarecer o que aconteceu.

O voo SJ182, operado por um Boeing 737-500, tinha como destino Pontianak, na Indonésia. Neste tipo de avião podem viajar até 140 passageiros, mas neste voo, ao que tudo indica, viajavam apenas cinquenta pessoas.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN